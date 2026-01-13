"Гусев в очередной раз показал себя". Агент Макарова - о переводе игрока в "Динамо-2"

"Три дня назад я говорил с Денисом. Говорил, что клуб может так сделать - и оказался прав. Это никакая не новость, всё понятно. Гусев в очередной раз показал себя", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, сегодня, 12 января, стало известно, что Денис Макаров, играющий на позиции крайнего нападающего, начнет подготовку ко второй части сезона в составе второй команды "Динамо".
27-летний вингер выступает за "Динамо" с 2021 года. Контракт игрока с московским клубом истекает этим летом. В нынешнем сезоне Макаров принял участие в 12 матчах за бело-голубых, забил 3 мяча и отдал 1 ассист.
