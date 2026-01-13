Новичок ЦСКА: хочу быть в лидерах бомбардирской гонки

"Не вижу смысла загадывать конкретную цифру, хочу просто играть, забивать и быть в лидерах бомбардирской гонки. Главная задача в том, чтобы мои голы помогали ЦСКА побеждать", - цитирует Гонду Bobsoccer.
Вчера, 11 января, московский ЦСКА официально объявил о переходе нападающего "Зенита" Лусиано Гонду. Контракт с игроком заключен до лета 2030 года. За новую команду 24-летний аргентинец будет играть под 32-м номером.
Гонду перешел в "Зенит" в августе 2024 года. В этом сезоне форвард записал на свой счет 2+2 по системе гол плюс пас в 22 матчах за сине-бело-голубых, проведя на поле 769 минут игрового времени.