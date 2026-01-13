Стало известно, под каким номером Баринов будет выступать за ЦСКА - источник

По данным источника, опорный полузащитник Дмитрий Баринов будет играть в ЦСКА под 6-м номером.
Напомним, ранее пресс-служба "Локомотива" объявила о возобновлении переговоров с ЦСКА по Дмитрию Баринову.
Контракт хавбека истекает летом 2026 года. В этом сезоне 29-летний воспитанник академии "железнодорожников" сыграл в 24 матчах, в которых записал на свой счет три забитых гола и 7 результативных передач на партнеров.
Источник: "Чемпионат"
Фото: ФК "Локомотив"