Стало известно, под каким номером Баринов будет выступать за ЦСКА - источник

Раскрыт игровой номер, под которым Дмитрий Баринов будет играть за новую команду.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, опорный полузащитник Дмитрий Баринов будет играть в ЦСКА под 6-м номером.

Напомним, ранее пресс-служба "Локомотива" объявила о возобновлении переговоров с ЦСКА по Дмитрию Баринову.

Контракт хавбека истекает летом 2026 года. В этом сезоне 29-летний воспитанник академии "железнодорожников" сыграл в 24 матчах, в которых записал на свой счет три забитых гола и 7 результативных передач на партнеров.

Источник: "Чемпионат"

