Ранее в прессе сообщалось, что футболист не отправился с "железнодорожниками" на сборы, так как в это время шли переговоры с ЦСКА.
- Клубы достигли принципиальной договорённости. Дмитрий Баринов проходит медосмотр для финализации перехода в ЦСКА, - написал директор по коммуникациям армейцев Кирилл Брейдо.
В этом сезоне хавбек выходил на поле в 17 матчах РПЛ, трижды поразил ворота соперников и сделал шесть ассистов на партнёров.
"Локомотив" с 37 баллами в активе идёт третьим в таблице, а ЦСКА располагается на четвёртом месте с 36 очками.
В ЦСКА подтвердили скорый переход Баринова
Игрок столичного "Локомотива" Дмитрий Баринов находится на финальной стадии перехода в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"