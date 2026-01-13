Ахметов: наверное, в "Зените" я ожидал большего

По его словам, решение связано с желанием набрать игровую практику и восстановить форму.
- В Самаре у меня есть возможность набрать лучшую игровую форму. Наверное, в "Зените" я ожидал большего, но так повернулась ситуация, что не было игрового времени. Поэтому не буду кого-то винить, там есть свои обстоятельства, - цитирует игрока "РБ Спорт".
В этом Ахметов принял участие за "Крылья Советов" в 19 матчах, забил один гол и сделал пять результативных передач. Самарская команда на данный момент занимает 12-е место в чемпионате России, набрав 17 очков в 18 встречах под руководством Магомеда Адиева.