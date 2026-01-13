На сегодняшний день известно, что клубы достигли договорённости о трансфере хавбека.
- В течение дня информация постоянно менялась: утром Баринов пошёл на медосмотр с "Локомотивом", затем начались разговоры о переходе в ЦСКА. Давайте дождёмся официальной информации. В целом если футболист не хочет играть в "Локомотиве", его нужно отпускать. Игрок, который не замотивирован, пользы команде не принесёт, - приводит слова Колоскова ТАСС.
Футболист в этом сезоне принял участие в 24 встречах, трижды поразил ворота соперников и сделал семь передач на партнёров. "Локомотив" с 37 баллами в активе идёт на третьей строчке в чемпионате России.
Ранее в прессе стало известно, что Баринов подпишет с ЦСКА долгосрочный контракт, а "Локомотив" получит 2 млн евро в качестве компенсации за игрока
Колосков - о Баринове: игрок без мотивации пользы команде не принесёт
Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о слухах вокруг игрока "Локомотива" Дмитрия Баринова, который близок к переходу в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"