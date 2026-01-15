Голенков — о Карпине: ушел и ушел, его выбор

В июле 2025-го Карпин возглавил московское "Динамо", но уже в ноябре этого же года покинул клуб.
"Были мысли, что Валерий Георгиевич может уйти, потому что появлялись слухи о его усталости. Это футбольная жизнь, все уходят, приходят. Как с игроками бывает, так и с тренером.
Не осталось ли никакой обиды на Карпина? Да нет, какие обиды? Ушел и ушел, его выбор", — передает слова Голенкова "Матч ТВ".
На данный момент Валерий Карпин тренирует только сборную России. Этот пост он занимает с июля 2021 года.
Нападающий "Ростова" Егор Голенков прокомментировал уход Валерия Карпина с поста главного тренера команды в феврале 2025 года.
Фото: ФК "Ростов"