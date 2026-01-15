Агент Конате: не думаю, что он покинет "Ахмат" этой зимой

Агент нападающего Мохамеда Конате Дмитрий Селюк ответил Rusfootball.info, может ли его клиент покинуть "Ахмат" этой зимой.

Фото: ФК "Ахмат"

"Мохамед – игрок "Ахмата", он поехал на сборы вместе с командой. Не думаю, что он покинет "Ахмат" этой зимой. В Грозном он чувствует, что он дома. Хочется, чтобы во второй части сезон он получал больше игровых минут. Надеюсь, во время сборов он покажет тренеру, что по-прежнему хорош", - сказал агент.



Мохамед Конате перешел в грозненский "Ахмат" в летнее трансферное окно на правах свободного агента и заключил трехлетний контракт.



В нынешнем сезоне нападающий сборной Буркина-Фасо принял участие в 18 матчах за грозненскую команду в чемпионате и Кубке России, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами, проведя на поле суммарно 726 минут.