"Спартак" назвал состав на первый зимний сбор
Пресс-служба "Спартака" объявила состав команды на зимний сбор в ОАЭ.
Всего в первом зимнем сборе примут участие 27 игроков. Известно, что отпуск красно-белых закончился 12 января. 15 числа команда отправилась в Дубай для возобновления подготовки ко второй части сезона-2025/26. В ОАЭ "Спартак" проведет три сбора: с 15 по 21 января, с 27 января по 7 февраля и с 12 по 28 февраля.
Соперники подопечных Хуана Карлоса Карседо еще не определены. Во время первого сбора московский клуб сыграет один товарищеский матч.
"Спартак" завершил первую часть сезона на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. После 18-ти туров в активе команды 29 очков. У лидирующего "Краснодара" 40 очков.