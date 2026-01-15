Гершкович: Бабаев пока не понимает, от чего его обезопасили

Член консультативного совета "Динамо" Михаил Гершкович прокомментировал продление контракта с нападающим Ульви Бабаевым.
Фото: ФК "Динамо"
"Это грамотное и правильное решение. Самое главное — Бабаев пока не понимает, от чего его обезопасили. Надо оставаться там, где вырос и получил определенное признание. Ему еще далеко до того, чтобы быть большим мастером. В "Динамо" у него всё хорошо идет" — приводит слова Гершковича "Матч ТВ".

В среду, 14 января "Динамо" объявило о продлении трудового соглашения с Бабаевым. Новый контракт рассчитан до лета 2029 года и имеет опцию продления еще на один сезон. Ранее сообщалось, что к игроку проявляет интерес "Спартак".

Бабаев является воспитанником академии "Динамо". В текущем сезоне он принял участие в 15-ти встречах бело-голубых, в которых забил пять голов. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 750 тысяч евро.

"Динамо" завершило первую часть сезона на десятом месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе команды 21 очко после 18-ти туров.

