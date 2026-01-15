Червиченко: не сказал бы, что Баринов - спасение для ЦСКА

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о переходе Дмитрия Баринова в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
"Честно говоря, я не настолько сильно оцениваю потенциал Баринова, чтобы прямо сказать, что это спасение для ЦСКА. Неплохой игрок, но, мне кажется, уже возрастной. Ещё надо посмотреть, как он впишется в армейский коллектив. Не всегда это бывает просто", - сказал Червиченко "Чемпионату".

Ранее, 13 января, пресс-служба московского ЦСКА объявила о переходе Дмитрия Баринова. Соглашение с игроком действует до конца июня 2029 года.

Ранее футболист выступал в составе "Локомотива". Всего за клуб опорный полузащитник провел 274 матча, забил 13 голов и отдал 27 результативных передач. Трансферная стоимость Баринова по версии сайта Transfermarkt составляет 9 миллионов евро.

