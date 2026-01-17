Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
3 - 0 3 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен
Нижний Новгород
0 - 1 0 1
ЧелябинскЗавершен

Севикян не стал раскрывать планы по продолжению карьеры в "Акроне"

Полузащитник "Акрона" и сборной Армении Эдгар Севикян прокомментировал своё будущее в тольяттинском клубе.
Фото: ФК "Акрон"
- У меня ещё полгода контракта с "Акроном". Дальше посмотрим, - цитирует игрока "Чемпионат".

Права на Севикяна принадлежат венгерскому "Ференцварошу", а за "Акрон" он играет на правах аренды до конца сезона. По данным СМИ, соглашение между клубами включает пункт о возможном выкупе игрока.

В нынешнем сезоне вингер провёл 10 матчей в РПЛ и отметился одной результативной передачей. Также он сыграл две встречи в Кубке России.

"Акрон" в этом сезоне набрал 21 балл и идёт на девятой строчке в чемпионате.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится