- У меня ещё полгода контракта с "Акроном". Дальше посмотрим, - цитирует игрока "Чемпионат".
Права на Севикяна принадлежат венгерскому "Ференцварошу", а за "Акрон" он играет на правах аренды до конца сезона. По данным СМИ, соглашение между клубами включает пункт о возможном выкупе игрока.
В нынешнем сезоне вингер провёл 10 матчей в РПЛ и отметился одной результативной передачей. Также он сыграл две встречи в Кубке России.
"Акрон" в этом сезоне набрал 21 балл и идёт на девятой строчке в чемпионате.
Севикян не стал раскрывать планы по продолжению карьеры в "Акроне"
Полузащитник "Акрона" и сборной Армении Эдгар Севикян прокомментировал своё будущее в тольяттинском клубе.
Фото: ФК "Акрон"