- Маркиньос тот футболист, который сильно прибавил при Станковиче. Он один из немногих в "Спартаке", к кому вообще нет претензий. Маркиньос стал настоящим лидером команды. Лидер "Спартака" не может стоить всего 5 миллионов, - цитирует Мора "Чемпионат".
Ранее в прессе сообщалось, что в услугах 26-летнего игрока заинтересована "Црвена Звезда", которую в конце прошлого года возглавил экс-рулевой "Спартака" Деян Станкович. Отмечалось, что сербы планируют заплатить за бразильца пять миллионов евро.
В этом сезоне РПЛ Маркиньос выходил на поле в 16 матчах и дважды поразил ворота соперников. Также в его активе три голевые передачи.
Мор: Маркиньос стал настоящим лидером "Спартака"
Эдуард Мор, бывший футболист "Спартака", отреагировал на новость о возможном уходе из клуба вингера Маркиньоса.
Фото: ФК "Спартак"