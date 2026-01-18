- Из ЦСКА на выход может быть Алеррандро. Его продадут, если будет спрос. Надо отдавать в аренду или продавать за хорошие деньги, - передаёт слова Масалитина "Советский спорт".
В этом сезоне форвард провёл за ЦСКА 21 матч во всех турнирах, забил два мяча и сделал две голевые передачи. Его соглашение со столичным клубом действует до конца 2027 года.
ЦСКА с 36 баллами в активе идёт на четвёртой строчке в чемпионате России. В первом матче после зимнего перерыва "армейцы" сыграют против "Ахмата".
Экс-футболист ЦСКА оценил перспективы Алеррандро после прихода Гонду
Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался о будущем нападающего Алеррандро и допустил, что бразилец может покинуть армейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА