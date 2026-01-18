В "Црвене Звезде" отреагировали на новости о покупке Маркиньоса у "Спартака"

Руководитель сербской команды заявил, что эти сообщения не соответствуют действительности.
Ранее в прессе была информация, что "Црвена Звезда" якобы предложила москвичам 5 миллионов евро за 26-летнего бразильца, а инициатором сделки называли Деяна Станковича, который возглавил клуб в декабре.
Маркиньос перешёл в "Спартак" летом 2024 года из "Ференцвароша". Всего бразилец провёл за красно-белых 56 матчей, забив семь мячей и отдав 15 результативных передач.
Источник: "Советский спорт"
Фото: ФК "Спартак"