По мнению экс-футболиста московского клуба, албанец выглядит более универсальным вариантом.
- Если "Спартак" возьмёт Даку, то это будет хорошее приобретение. Тот же Угальде - это зависимый футболист, Даку более разноплановый. Он однозначно пригодится "Спартаку". В Казани мы видели, какой уровень он показывал, - цитирует Деменко "Советский спорт".
В нынешнем сезоне Даку провёл за "Рубин" 22 матча, записав на свой счёт 10 голов и одну результативную передачу. Его трудовой договор с казанцами действует до середины 2029 года.
"Рубин" имеет в активе 23 очка и идёт на седьмой строчке в таблице. "Спартак" располагается на шестой позиции с 29 баллами. РПЛ возобновится в конце февраля.
Деменко посоветовал "Спартаку" подписать Даку
