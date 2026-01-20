Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Кайрат
1 - 4 1 4
БрюггеЗавершен
Буде-Глимт
3 - 1 3 1
Манчестер Сити2 тайм
Тоттенхэм
23:00
Боруссия ДНе начат
Олимпиакос
23:00
БайерНе начат
Спортинг Лиссабон
23:00
ПСЖНе начат
Интер
23:00
АрсеналНе начат
Реал Мадрид
23:00
МонакоНе начат
Копенгаген
23:00
НаполиНе начат
Вильярреал
23:00
АяксНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Губерниев отреагировал на опоздание Вендела на сборы "Зенита"

Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с полузащитником "Зенита" Венделом, который не прилетел на первый зимний сбор команды в Катар.
Фото: ФК "Зенит"
Губерниев отметил, что бразилец остаётся одним из ключевых игроков "Зенита", поэтому клуб способен спокойно отнестись к подобной истории.

- Вендел – системообразующий футболист "Зенита". Клуб может себе позволить его опоздание, если это не скажется на его форме, - цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Вендел выступает за "Зенит" с 2020 года. В этом сезоне он провёл 16 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2029 года.

"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на второй позиции в чемпионате России.

