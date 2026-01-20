Губерниев отреагировал на опоздание Вендела на сборы "Зенита"

Губерниев отметил, что бразилец остаётся одним из ключевых игроков "Зенита", поэтому клуб способен спокойно отнестись к подобной истории.
- Вендел – системообразующий футболист "Зенита". Клуб может себе позволить его опоздание, если это не скажется на его форме, - цитирует Губерниева Metaratings.ru.
Вендел выступает за "Зенит" с 2020 года. В этом сезоне он провёл 16 матчей, забил один мяч и отдал три результативные передачи. Контракт полузащитника рассчитан до лета 2029 года.
"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на второй позиции в чемпионате России.
Фото: ФК "Зенит"