По данным источника, "Ахмат" ведет переговоры с "Балтикой" по трансферу крайнего защитника Мингияна Бевеева. Отмечается, что калининградский клуб не против отпустить 30-летнего игрока.
Бевеев играет за "Балтику" с лета прошлого года. Контракт футболиста рассчитан до июня 2027-го. В активе россиянина один гол и одна результативная передача в 21 матче за команду в РПЛ и Кубке России. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость латераля в 1,5 млн евро.
Источник: "Чемпионат"
"Ахмат" ведет переговоры по трансферу защитника "Балтики" - источник
Игрок калининградцев может перебраться в Грозный.
Фото: ФК "Балтика"