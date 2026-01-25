Футболист "Балтики": для нас оставшиеся 12 игр чемпионата – это настоящие финалы

Игрок отметил, что команда настраивается на решающую часть сезона и воспринимает оставшиеся встречи как ключевые в борьбе за результат.
- Это будет хороший, интересный матч, потому что мы играем против очень большого клуба. Как я уже говорил, для нас оставшиеся 12 игр чемпионата – это настоящие финалы. Конец сезона всё ближе и мы продолжаем бороться за титул, - поделился футболист в беседе с пресс-службой "Балтики".
Перед возобновлением чемпионата "Балтика" располагается на пятом месте в таблице РПЛ, имея 35 очков. "Зенит" идёт вторым с 39 баллами.
Встреча, напомним, пройдёт 27 февраля на арене петербургской команды.
Защитник "Балтики" Кевин Андраде прокомментировал предстоящий поединок с "Зенитом" в 19-м туре РПЛ, который состоится после зимней паузы.
Фото: ФК "Балтика"