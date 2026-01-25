Матчи Скрыть

Чанов оценил готовность ЦСКА бороться за высокие места в РПЛ

Бывший тренер ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о том, на что "армейцы" могут рассчитывать в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА
По словам специалиста, команда уже выглядит сыгранной и готовой решать серьёзные задачи.

- У ЦСКА собралась очень хорошая, сбитая команда, которая уже здесь и сейчас готова к большим свершениям. Первый круг показал, на что способны эти ребята. Уверен, что все в клубе метят на самые высокие места, - цитирует Чанова Legalbet.

Перед возобновлением чемпионата "армейцы" располагаются на четвёртой строчке таблицы РПЛ, имея 36 очков. Свой первый официальный поединок в 2026 году московская команда проведёт в Грозном - против "Ахмата" 1 марта.

