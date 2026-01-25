Матчи Скрыть

Бывший футболист ЦСКА раскритиковал Соболева: он ничем не помог "Зениту"

Экс-футболист ЦСКА Валерий Новиков дал оценку игре форварда "Зенита" Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
- Соболев ничем не помог "Зениту". Получается, средний игрочок. Не знаю, переоценил ли его "Зенит", но он точно не оправдал надежд, которые на него возлагались. Нападающий должен забивать голы, а забивает он мало, - передаёт слова эксперта "Советский спорт".

Соболев перебрался в "Зенит" в 2024 году. В нынешнем сезоне у форварда 23 выхода на поле, пять забитых мячей и два ассиста на партнёров. Контракт игрока действует до лета 2027 года.

"Зенит" с 39 баллами в активе занимает вторую строчку в чемпионате, отставая на одно очко от "Краснодара". РПЛ возобновится через месяц.

