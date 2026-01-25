Матчи Скрыть

Футболист "Манчестер Юнайтед" повторил достижение Руни

В матче 23-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл "Арсенал" со счётом 3:2.
Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"
В этой встрече результативным действием отметился капитан манкунианцев Бруну Фернандеш. Португалец записал на свой счёт голевую передачу на Патрика Доргу.

Этот ассист стал для Фернандеша уже 10-м в текущем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, полузащитник второй год подряд добрался до отметки 10 результативных передач в АПЛ.

Фернандеш стал первым футболистом "Манчестер Юнайтед" со времён Уэйна Руни, кому удалось оформить 10+ голевых передач в Премьер-лиге два сезона подряд. Руни добивался этого в сезонах 2012/13 и 2013/14.

