Футболист "Манчестер Юнайтед" повторил достижение Руни

В матче 23-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" на выезде обыграл " Арсенал " со счётом 3:2.

Фото: ФК "Манчестер Юнайтед"

В этой встрече результативным действием отметился капитан манкунианцев Бруну Фернандеш. Португалец записал на свой счёт голевую передачу на Патрика Доргу.



Этот ассист стал для Фернандеша уже 10-м в текущем сезоне чемпионата Англии. Таким образом, полузащитник второй год подряд добрался до отметки 10 результативных передач в АПЛ.



Фернандеш стал первым футболистом "Манчестер Юнайтед" со времён Уэйна Руни, кому удалось оформить 10+ голевых передач в Премьер-лиге два сезона подряд. Руни добивался этого в сезонах 2012/13 и 2013/14.