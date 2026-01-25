Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Балтика
3 - 4 3 4
СурханЗавершен
ЦСКА
3 - 4 3 4
Динамо СамаркандЗавершен

"Милан" упустил победу над "Ромой"

В 22-м туре Серии А "Рома" и "Милан" не смогли выявить победителя.
Фото: Football Italia
Матч в столице Италии завершился со счётом 1:1.

Гости вышли вперёд во втором тайме - на 62-й минуте отличился защитник Кони Де Винтер. "Рома" ответила спустя 12 минут: Лоренцо Пеллегрини реализовал пенальти на 74-й минуте и восстановил равновесие.

После этой встречи "Милан" продолжает идти вторым в таблице чемпионата Италии, набрав 47 очков. "Рома" располагается на третьей позиции с 43 баллами.

