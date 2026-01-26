Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
11:00
Шанхай ПортНе начат
Рубин
11:30
Струга Трим-ЛумНе начат
Динамо
17:00
Чэнду ЖунчэнНе начат
Динамо Мх
19:00
ВардарНе начат

Игрок "Шанхая" – о матче с "Динамо": они спокойно могут выиграть китайскую лигу

Защитник "Шанхай Шэньхуа" Уилсон Манафа заявил, что московское "Динамо" могло бы выиграть китайскую лигу.
Фото: ФК "Динамо"
"Они спокойно могут выиграть китайскую лигу. У них много сильных иностранцев, а в наших командах можно иметь только пять легионеров. "Динамо" точно здесь было бы просто", — приводит слова Манафа Sport24.

"Динамо" и "Шанхай Шэньхуа" провели контрольный матч 23 января. В основное время встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Однако по серии пенальти московская команда оказалась сильнее (5:3). Бело-голубые проводят зимние сборы в ОАЭ. Подготовка ко второй части сезона завершится 22 февраля.

В декабре "Динамо" объявило о назначении Ролана Гусева главным тренером. Специалист будет возглавлять команду как минимум до конца текущего сезона. По итогам первой части чемпионата России бело-голубые заняли десятое место в турнирной таблице. После 18-ти туров РПЛ в их активе 21 очко.

