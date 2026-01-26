Игрок "Шанхая" – о матче с "Динамо": они спокойно могут выиграть китайскую лигу

"Они спокойно могут выиграть китайскую лигу. У них много сильных иностранцев, а в наших командах можно иметь только пять легионеров. "Динамо" точно здесь было бы просто", — приводит слова Манафа Sport24.
"Динамо" и "Шанхай Шэньхуа" провели контрольный матч 23 января. В основное время встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Однако по серии пенальти московская команда оказалась сильнее (5:3). Бело-голубые проводят зимние сборы в ОАЭ. Подготовка ко второй части сезона завершится 22 февраля.
В декабре "Динамо" объявило о назначении Ролана Гусева главным тренером. Специалист будет возглавлять команду как минимум до конца текущего сезона. По итогам первой части чемпионата России бело-голубые заняли десятое место в турнирной таблице. После 18-ти туров РПЛ в их активе 21 очко.
Фото: ФК "Динамо"