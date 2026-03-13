Газинский считает, что предугадать результаты "Спартака" невозможно

"Спартак" — команда-загадка. Никогда не знаешь, чего от неё ждать. Он может одержать неожиданную победу, а может проиграть явному аутсайдеру.
Невозможно строить ожидания о его результатах и игре, ведь "Спартак" всегда удивляет", — отметил Газинский в разговоре с Metaratings.
После 20 туров красно-белые с 35 очками располагаются на 6-м месте турнирной таблицы РПЛ. Отставание команды от лидера "Краснодара" составляет 8 очков.
В 21 туре "Спартак" сыграет на выезде с "Зенитом" (2-е место, 42 очка). Встреча состоится завтра, 14 марта. Начало — в 16:00 мск.