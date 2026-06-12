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Генич отреагировал на победу Мексики в матче с ЮАР

Сборная Мексики с победы начала домашний чемпионат мира - 2026.
Фото: ФИФА
В матче открытия хозяева турнира уверенно переиграли команду ЮАР со счётом 2:0, а сама встреча запомнилась сразу тремя удалениями. Своим мнением о прошедшем поединке поделился комментатор Константин Генич.

- Все удаления по делу. Одна команда намного сильнее другой. ЮАР могла бы создать проблемы, если бы стала играть прагматично. Играть в доминирующий футбол не получилось. Мексиканцы их наказали, - передаёт слова Генича "Матч ТВ".

Одну из красных карточек в концовке встречи получил центральный защитник Сесар Монтес, представляющий московский "Локомотив". Всего же арбитр удалил с поля трёх футболистов.

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