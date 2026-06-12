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Южная Корея
2 - 1 2 1
ЧехияЗавершен
Канада
1 - 1 1 1
Босния и ГерцеговинаЗавершен

Канада ушла от поражения в матче с Боснией и Герцеговиной на ЧМ-2026

Сборные Канады и Боснии и Герцеговины не смогли выявить победителя в стартовом матче группового этапа чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Встреча в Торонто завершилась со счётом 1:1.

Первыми вперёд вышли боснийцы. На 21-й минуте отличился Йово Лукич, однако удержать преимущество европейской команде не удалось. За 11 минут до окончания основного времени Кайл Ларин восстановил равновесие и принёс хозяевам турнира одно очко.

После первого тура обе команды имеют в активе по одному набранному баллу. Позднее в группе B состоится ещё один матч: Катар сыграет со Швейцарией.

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