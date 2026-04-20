Генич назвал возможный новый клуб Дзюбы

- Я так думаю, что если "Родина" выйдет в РПЛ, то этот клуб мог бы вполне его взять. "Родина" - это Москва. И, мне кажется, что под занавес карьеры ему хочется играть не на искусственных полях, - сказал комментатор в эфире "Коммент.Шоу".
В нынешнем розыгрыше чемпионата России форвард принял участие в 23 встречах, в которых отметился 8 голами и 5 ассистами. По итогам 25 туров "Акрон" набрал 23 очка и располагается на 13-й строчке. В следующем матче команда примет махачкалинское "Динамо" 23 апреля.
Добавим, что контракт футболиста с "Акроном" действует до лета 2026 года.