Игрок "Балтики" высказался об интересе со стороны "Зенита"

Фото: ФК "Балтика"

- Нет-нет, мне нечего сказать, правда. Сейчас я в "Балтике", здесь и сейчас это мой клуб. И я сосредоточен на том, что ещё мы можем сделать. В настоящий момент думаю только о "Балтике", - передает слова Андраде журналист Глеб Алексеев

Футболист заявил, что сосредоточен на выступлении за "Балтику".Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" хочет купить футболиста за 350 миллионов рублей.Кевин Андраде выступает в составе "Балтики" с января 2024 года. В текущем сезоне за калининградский клуб защитник провел 30 матчей и забил 1 гол. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3 миллиона евро.