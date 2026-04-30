Ноттингем Форест
22:00
Астон Вилла
Фрайбург
22:00
Брага

Райо Вальекано
22:00
Страсбург
Шахтер
22:00
Кристал Пэлас

Мостовой оценил игру "Спартака" в весенней части сезона

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой высказался о выступлении команды в весенней части сезона.
Фото: ФК "Спартак"
Александр Мостовой заявил, что видит победный настрой у футболистов красно-белых.

"Сбывается все, что я говорил раньше. "Спартак" набирает очки и обязан быть в тройке. Вижу победный настрой у футболистов. Та же игра в Нижнем Новгороде не так легко складывалась, но ее перевернули в свою пользу", - сказал Мостовой "Спорт-Экспрессу".

В весенней части сезона московский "Спартак" провел 12 матчей, одержал 8 побед, 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения во всех турнирах.

На данный момент подопечные Хуана Карлоса Карседо занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 48 очков в 27 матчах.

