Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ноттингем Форест
22:00
Астон ВиллаНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
22:00
СтрасбургНе начат
Шахтер
22:00
Кристал ПэласНе начат

Защитник "Балтики" порвал крестообразную связку - "Чемпионат"

Футболист "Балтики" получил серьезную травму.
Фото: ФК "Балтика"
По информации "Чемпионата", Александру Филину диагностирован разрыв крестообразной связки.

Футболист был заменен в перерыве матча 27-го тура чемпионата России с "Акроном" (0:1).

Филин выступает в составе калининградской "Балтики" с начала июля 2025 года. В текущем сезоне за клуб защитник провел 28 матчей, забил 1 гол и 9 раз выходил на поле с капитанской повязкой. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2028 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится