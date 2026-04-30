Дивеев ответил, является ли для него принципиальным матч с ЦСКА

Футболист "Зенита" Игорь Дивеев высказался о предстоящем матче против ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
Футболист заявил, что команда ждет поддержку болельщиков в матче против ЦСКА.

"Все спрашивают меня про "особый настрой" и "принципиальность" ближайшего матча. Скажу честно: всё это присутствует. Но на игре все эмоции останутся за пределами поля. Потому что самое важное в субботу - это три очка. Ждём вашу поддержку!" - написал Дивеев в своем Telegram-канале.

Игорь Дивеев перешел из московского ЦСКА в петербургский "Зенит" в январе 2026 года. В текущем сезоне за сине-бело-голубых защитник провел 12 матчей и отдал 1 голевую передачу.

В субботу, 2 мая, состоится матч подопечных Фабио Челестини против команды Сергея Семака в рамках 28-го тура РПЛ. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

