Официально: два игрока "Балтики" будут прооперированы из-за травм

Пресс-служба "Балтики" высказалась о состоянии здоровья своих футболистов.

"По итогам матча против "Акрона" у Александра Филина диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что на следующей неделе наш капитан будет прооперирован. Вместе с тем операционное вмешательство потребуется и Брайану Хилю, которого по прежнему беспокоит травма голеностопа, полученная в матче против "Пари НН", - сообщает пресс-служба "Балтики".

Пресс-служба калининградского клуба сообщила, что Александр Филин и Брайан Хиль получили серьезные травмы в матчах против "Акрона" и "Пари НН" соответственно.Брайан Хиль выступает в составе "Балтики" с января 2025 года. В текущем сезоне нападающий провел за команду 26 матчей, забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.Александр Филин играет за калининградский клуб с начала июля 2025 года. На счету защитника 28 матчей и 1 гол в сезоне-2025/2026.На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 27 встречах.