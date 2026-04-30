Официально: два игрока "Балтики" будут прооперированы из-за травм

"По итогам матча против "Акрона" у Александра Филина диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что на следующей неделе наш капитан будет прооперирован. Вместе с тем операционное вмешательство потребуется и Брайану Хилю, которого по прежнему беспокоит травма голеностопа, полученная в матче против "Пари НН", - сообщает пресс-служба "Балтики".
Брайан Хиль выступает в составе "Балтики" с января 2025 года. В текущем сезоне нападающий провел за команду 26 матчей, забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.
Александр Филин играет за калининградский клуб с начала июля 2025 года. На счету защитника 28 матчей и 1 гол в сезоне-2025/2026.
На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 27 встречах.