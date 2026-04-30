Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Ноттингем Форест
22:00
Астон ВиллаНе начат
Фрайбург
22:00
БрагаНе начат

Лига конференций УЕФА

Райо Вальекано
22:00
СтрасбургНе начат
Шахтер
22:00
Кристал ПэласНе начат

Официально: два игрока "Балтики" будут прооперированы из-за травм

Пресс-служба "Балтики" высказалась о состоянии здоровья своих футболистов.
Фото: ФК "Балтика"
Пресс-служба калининградского клуба сообщила, что Александр Филин и Брайан Хиль получили серьезные травмы в матчах против "Акрона" и "Пари НН" соответственно.

"По итогам матча против "Акрона" у Александра Филина диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки. Ожидается, что на следующей неделе наш капитан будет прооперирован. Вместе с тем операционное вмешательство потребуется и Брайану Хилю, которого по прежнему беспокоит травма голеностопа, полученная в матче против "Пари НН", - сообщает пресс-служба "Балтики".

Брайан Хиль выступает в составе "Балтики" с января 2025 года. В текущем сезоне нападающий провел за команду 26 матчей, забил 13 голов и отдал 1 результативную передачу.

Александр Филин играет за калининградский клуб с начала июля 2025 года. На счету защитника 28 матчей и 1 гол в сезоне-2025/2026.

На данный момент "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 27 встречах.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится