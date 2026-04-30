Защитник "Балтики" Филин высказался о своей травме

Футболист "Балтики" Александр Филин высказался о разрыве крестообразной связки.
Фото: ФК "Балтика"
Футболист заявил, что он планирует сделать повторное МРТ колена.

"Мне диагностировали частичный разрыв передней крестообразной связки колена. Что касается восстановления, то, наверное, это стандартные сроки - плюс-минус шесть месяцев. Пока это не точно, все предположительно, потому что планируется сделать повторное МРТ", - сказал Филин "Матч ТВ".

Ранее пресс-служба "Балтики" сообщила, что футболист получил повреждение в матче против тольяттинского "Акрона" (0:1).

Александр Филин выступает в составе калининградского клуба с начала июля 2025 года. В текущем сезоне защитник провел 28 матчей и забил 1 гол. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

