Караваев высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом"

- Переговорами по контракту занимается мой агент. Нам нужно выиграть оставшиеся матчи. Мой фокус сейчас на этом.
Никаких разговоров о повышении зарплаты на 20-25 процентов по новому контракту не было, - цитирует Караваева "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что защитник "Зенита" Вячеслав Караваев хочет продлить контракт с клубом и повысить заработную плату на 20-25 процентов.
Защитник выступает за сине-бело-голубых с сентября 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 168 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 20 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до конца текущего сезона.