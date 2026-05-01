Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
17:00
СпартакНе начат
Локомотив
19:30
ДинамоНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
КАМАЗ
14:30
Спартак КостромаНе начат

Караваев высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом"

Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев высказался о возможном продлении контракта с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Караваева, на данный момент ведутся переговоры по новому контракту, но речи о повышении зарплаты нет.

- Переговорами по контракту занимается мой агент. Нам нужно выиграть оставшиеся матчи. Мой фокус сейчас на этом.

Никаких разговоров о повышении зарплаты на 20-25 процентов по новому контракту не было, - цитирует Караваева "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что защитник "Зенита" Вячеслав Караваев хочет продлить контракт с клубом и повысить заработную плату на 20-25 процентов.

Защитник выступает за сине-бело-голубых с сентября 2019 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 168 матчей и записал на свой счет 4 забитых мяча и 20 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего игрока в 2,5 миллионов евро, контракт футболиста с петербуржцами рассчитан до конца текущего сезона.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится