Бывший гендиректор "Спартака" не считает команду безоговорочным фаворитом в матче с "Крыльями"

"Не могу сказать, что "Спартак" является безоговорочным фаворитом в игре с "Крыльями".Игра не будет легкой для "Спартака". Поле в Самаре не очень хорошего качества", - сказал Шавло "РБ Спорт".
Встреча 28-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" состоится сегодня, 1 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" в 17:00 по московскому времени. Подопечные Сергея Булатова идут на 13-м месте с 26 очками, красно-белые располагаются на четвертой строчке с 48 баллами.