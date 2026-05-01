Бывший гендиректор "Спартака" не считает команду безоговорочным фаворитом в матче с "Крыльями"

Бывший гендиректор "Спартака" Сергей Шавло поделился ожиданиями от матча "Крылья Советов" - "Спартак".
Фото: ФК "Спартак"
"Не могу сказать, что "Спартак" является безоговорочным фаворитом в игре с "Крыльями".
Игра не будет легкой для "Спартака". Поле в Самаре не очень хорошего качества", - сказал Шавло "РБ Спорт".

Встреча 28-го тура чемпионата Российской Премьер-Лиги между самарскими "Крыльями Советов" и московским "Спартаком" состоится сегодня, 1 мая, на стадионе "Солидарность Самара Арена" в 17:00 по московскому времени. Подопечные Сергея Булатова идут на 13-м месте с 26 очками, красно-белые располагаются на четвертой строчке с 48 баллами.

