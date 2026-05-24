Точилин прокомментировал назначение Шварца в "Динамо"

- Назначение Шварца было ожидаемым. Руководство "Динамо" сейчас предпочитает иностранных тренеров, хотя мы знаем много талантливых российских специалистов, - приводит слова Точилина Metaratings.
Напомним, что 22 мая московское "Динамо" объявило о назначении Сандро Шварца на пост главного тренера, Ролан Гусев, занимавший эту должность, покинул клуб.
Шварц ранее работал в столичном клубе - он был главным тренером бело-голубых с 2020 по 2022 год, под его руководством "Динамо" дошло до финала Кубка России и выиграло бронзовые медали чемпионата страны.