Как пишет "Евро-Футбол.Ру", московский клуб практически завершил переговоры по переходу защитника "Алавеса" Виктора Парады. По информации источника, красно-белые уже достигли договоренности как с испанским клубом, так и с самим футболистом.
В прошлом сезоне чемпионата Испании Парада принял участие в 30 матчах, отметившись тремя результативными передачами. Его действующий контракт с "Алавесом" рассчитан до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.
"Спартак" почти завершил сделку по защитнику "Алавеса" - источник
"Спартак" находится в шаге от усиления обороны.
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