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"Спартак" почти завершил сделку по защитнику "Алавеса" - источник

"Спартак" находится в шаге от усиления обороны.
Фото: Getty Images
Как пишет "Евро-Футбол.Ру", московский клуб практически завершил переговоры по переходу защитника "Алавеса" Виктора Парады. По информации источника, красно-белые уже достигли договоренности как с испанским клубом, так и с самим футболистом.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Парада принял участие в 30 матчах, отметившись тремя результативными передачами. Его действующий контракт с "Алавесом" рассчитан до лета 2029 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в четыре миллиона евро.

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