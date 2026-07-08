Корнеев объяснил, почему считает Месси величайшим

Игорь Корнеев отдал предпочтение Лионелю Месси в споре о величайшем футболисте всех времен.



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- Учитывая все его лавры, титулы и награды, он точно лучший футболист в истории футбола. То, что делал Роналдиньо на полной скорости, не делал никто. Он для меня номер один, - приводит слова Корнеева "РБ Спорт"

Экс-футболист "Барселоны" заявил, что аргентинец заслуживает этого статуса благодаря своим достижениям, хотя отдельно отметил и талант Роналдиньо.В 1/8 финала капитан сборной Аргентины помог своей команде совершить камбэк в матче с Египтом. Аргентинцы уступали со счетом 0:2, но в итоге вырвали победу - 3:2. В четвертьфинале действующие чемпионы мира встретятся со сборной Швейцарии.