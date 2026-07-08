В сборной Германии приняли решение по новому главному тренеру - источник

Сборная Германии в ближайшее время может получить нового главного тренера.



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Как пишет инсайдер Николо Скира, Немецкий футбольный союз договорился о назначении Юргена Клоппа, который приступит к работе уже в августе. По информации источника, стороны согласовали контракт до лета 2030 года. Ради возвращения к тренерской деятельности Клопп оставит пост руководителя футбольного направления компании Red Bull, который занимал после завершения работы в "Ливерпуле".



Кадровые перестановки в немецкой сборной последовали после провального выступления на чемпионате мира 2026 года. Команда под руководством Юлиана Нагельсмана не смогла преодолеть стадию 1/16 финала, уступив Парагваю в серии послематчевых пенальти, после чего специалист покинул занимаемую должность.