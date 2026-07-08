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Быстров раскритиковал уровень чемпионата мира

Владимир Быстров остался недоволен уровнем чемпионата мира - 2026.
Фото: ФИФА
Экс-игрок "Зенита" считает, что нынешний турнир не оправдывает ожиданий, а часть сборных вовсе не заслуживала участия в финальной стадии.

- Многие команды меня не разочаровали, просто они не должны были быть на чемпионате мира. Этот турнир вообще какой-то незрелищный и слабый, - цитирует Быстрова Sport24.

Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике вступил в стадию четвертьфиналов. После завершения всех матчей 1/8 финала борьбу за титул продолжают восемь национальных команд.

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