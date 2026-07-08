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Губерниев: Роналду - как аппендикс. Удали его - и стало бы получше

После вылета сборной Португалии с чемпионата мира Дмитрий Губерниев усомнился, что Криштиану Роналду по-прежнему должен оставаться центральной фигурой национальной команды.
Фото: ФИФА
По мнению комментатора, португальцам стоило хотя бы один раз сыграть без своего многолетнего лидера.

- Конечно, он великий. Я набрасываю, смотрю на реакцию людей и смеюсь. Кто бы что ни говорил, но на португальцев без Роналду можно было попробовать посмотреть. Там великолепная полузащита, но, получается, что Роналду был как аппендикс. Удали его и, может быть, стало бы лучше, - приводит слова Губерниева "Матч ТВ".

Португальская команда завершила выступление на стадии 1/8 финала, уступив Испании со счетом 0:1. На нынешнем турнире Роналду записал на свой счет три забитых мяча, а после поражения подтвердил, что больше не сыграет на чемпионатах мира.

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