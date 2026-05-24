Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Спартак
1 - 1 (П 4 - 3) 1 143
КраснодарЗавершен

Наумов ответил, чем полезен Дзюба

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов предположил, куда может перейти Артем Дзюба.
Фото: ФК "Акрон"
По словам Наумова, Дзюба пригодится командам из последней четверки - он может напихать партнерам и создать обстановку.

- Думаю, Дзюба окажется в "Родине". Он пригодится командам последней четвёрки. Другие его вряд ли возьмут. У него нет скорости. Он помеха для быстрого футбола.

За него надо пахать другим. Артём хорош в позиционной атаке. Он может помочь и как дядька. Дзюба может вставить по полной. Для этого его можно брать. Способен создать неплохую обстановку, - приводит слова Наумова "Советский спорт".

Ранее стало известно что Артем Дзюба покидает тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, форвард выступал за клуб с сентября 2024 года. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны, а также лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба.

Сообщалось, что в услугах нападающего заинтересована московская "Родина", вышедшая из Первой Лиги в РПЛ. Однако данную информацию опровергли в клубе и сам Дзюба.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится