Наумов ответил, чем полезен Дзюба

- Думаю, Дзюба окажется в "Родине". Он пригодится командам последней четвёрки. Другие его вряд ли возьмут. У него нет скорости. Он помеха для быстрого футбола.
За него надо пахать другим. Артём хорош в позиционной атаке. Он может помочь и как дядька. Дзюба может вставить по полной. Для этого его можно брать. Способен создать неплохую обстановку, - приводит слова Наумова "Советский спорт".
Ранее стало известно что Артем Дзюба покидает тольяттинский "Акрон" на правах свободного агента, форвард выступал за клуб с сентября 2024 года. Дзюба является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны, а также лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба.
Сообщалось, что в услугах нападающего заинтересована московская "Родина", вышедшая из Первой Лиги в РПЛ. Однако данную информацию опровергли в клубе и сам Дзюба.