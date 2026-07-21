Трамп хочет, чтобы Инфантино возглавил ООН - источник

Президент США Дональд Трамп хочет видеть главу ФИФА Джанни Инфантино на посту генерального секретаря ООН.
Фото: ФИФА
Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источники, близкие к американскому лидеру. Трамп высоко оценивает авторитет Инфантино на международной арене и считает, что опыт управления крупнейшей футбольной организацией мира делает его подходящей кандидатурой для этой должности.

Выборы нового генерального секретаря ООН состоятся после ухода Антониу Гутерриша. Кандидат должен получить поддержку Совета Безопасности, а затем быть утверждён Генеральной Ассамблеей организации.

При этом ранее Инфантино подтвердил намерение вновь баллотироваться на пост президента ФИФА. Очередные выборы главы организации запланированы на март 2027 года.

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