Заур Тедеев считает, что Родри по праву получил приз лучшему игроку чемпионата мира - 2026.

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- От его действий зависит уровень самой сборной Испании. Это системообразующий игрок во всех направлениях: при атакующих и оборонительных действиях, а также при переходных фазах, - цитирует Тедеева "Чемпионат"

Российский специалист отметил, что влияние полузащитника на игру сборной Испании сложно переоценить.На завершившемся мировом первенстве испанцы во второй раз в своей истории завоевали чемпионский титул. Впервые "красная фурия" стала сильнейшей командой планеты в 2010 году, выиграв турнир в ЮАР.Родри, выступающий за "Манчестер Сити", был признан лучшим футболистом турнира.