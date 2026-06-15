В Мексике подвергли сомнению лидерские способности защитника "Локомотива" Монтеса

Но после его дисквалификации в первом матче я сильно сомневаюсь, что он может быть хорошим капитаном. Капитан должен быть более спокойным", - сказал Медина.
В игре 1-го тура группового этапа чемпионата мира сборная Мексики встречалась с национальной командой ЮАР. Матч открытия проходил на стадионе "Ацтека" в Мехико и завершился убедительной победой хозяев поля со счетом 2:0.
Защитник московского "Локомотива" Сезар Монтес вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и был удален с поля на 90+2-й минуте, получив прямую красную карточку. Таким образом футболист "железнодорожников" пропустит встречу со сборной Южной Кореи из-за дисквалификации.
Источник: "Чемпионат"