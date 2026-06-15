Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Кот-д`Ивуар
1 - 0 1 0
ЭквадорЗавершен
Швеция
5 - 1 5 1
ТунисЗавершен
Испания
19:00
Кабо-ВердеНе начат
Бельгия
22:00
ЕгипетНе начат

В Мексике подвергли сомнению лидерские способности защитника "Локомотива" Монтеса

Мексиканский журналист TJ Sports Мануэль Медина поделился мнением о защитнике сборной Мексики и московского "Локомотива" Сесаре Монтесе.
Фото: ФК "Локомотив"
"Сесар Монтес очень хорош, это одна из лучших карт в колоде сборной Мексики.

Но после его дисквалификации в первом матче я сильно сомневаюсь, что он может быть хорошим капитаном. Капитан должен быть более спокойным", - сказал Медина.

В игре 1-го тура группового этапа чемпионата мира сборная Мексики встречалась с национальной командой ЮАР. Матч открытия проходил на стадионе "Ацтека" в Мехико и завершился убедительной победой хозяев поля со счетом 2:0.

Защитник московского "Локомотива" Сезар Монтес вышел в стартовом составе с капитанской повязкой и был удален с поля на 90+2-й минуте, получив прямую красную карточку. Таким образом футболист "железнодорожников" пропустит встречу со сборной Южной Кореи из-за дисквалификации.

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится