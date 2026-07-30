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Касерес нашел сходство между "Динамо" и сборной Парагвая

Защитник "Динамо" Хуан Касерес признался, что команда Сандро Шварца играет в футбол, который хорошо знаком ему по выступлениям за национальную сборную.
Фото: Федор Успенский, "СЭ"
Защитник "Динамо" Хуан Касерес высоко оценил методы работы Сандро Шварца. По словам парагвайца, стиль игры, который прививает немецкий специалист, во многом напоминает ему футбол сборной Парагвая.

"Я вижу, что требования очень высокие. Например, если партнер теряет мяч, все должны сразу вступать в прессинг и отбор. Пока работа только началась, но уровень требований уже очень серьезный, особенно при отборе. Мне такой стиль нравится — он похож на игру сборной Парагвая. Лучше отбирать мяч ближе к воротам соперника, чем на своей половине", — заявил Касерес.

Защитник также считает, что у "Динамо" есть реальные шансы побороться за трофей в нынешнем сезоне.

"В прошлом сезоне мы были близки к этому, так как хорошо выступили в Кубке России. Если продолжим в том же духе, то есть возможность выиграть в этом году. Надо просто работать", — отметил футболист.

Сандро Шварц вернулся в "Динамо" перед стартом сезона-2026/27. После первого тура РПЛ бело-голубые имеют в активе одно очко, сыграв вничью с "Крыльями Советов" (0:0). Во втором туре москвичи сыграют на выезде с "Балтикой".

Источник: "Спорт-Экспресс"

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