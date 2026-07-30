Касерес нашел сходство между "Динамо" и сборной Парагвая

Фото: Федор Успенский, "СЭ"

"Я вижу, что требования очень высокие. Например, если партнер теряет мяч, все должны сразу вступать в прессинг и отбор. Пока работа только началась, но уровень требований уже очень серьезный, особенно при отборе. Мне такой стиль нравится — он похож на игру сборной Парагвая. Лучше отбирать мяч ближе к воротам соперника, чем на своей половине", — заявил Касерес.

"В прошлом сезоне мы были близки к этому, так как хорошо выступили в Кубке России. Если продолжим в том же духе, то есть возможность выиграть в этом году. Надо просто работать", — отметил футболист.