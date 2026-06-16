"Балтика" просматривает лучшего бомбардира Второй лиги

На просмотре в калининградской "Балтике" находится нападающий "Текстильщика" Тимур Мелекесцев, который в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром Второй лиги.

Фото: ФК "Текстильщик"





Контракт Тимура Мелекесцева с "Текстильщиком" рассчитан до 30 июня этого года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 300 тыс. евро. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс" . В активе Мелекесцева — 18 забитых мячей и 8 результативных передач в 35 матчах фазы 1 (2025) и фазы 2 (2026) Второй лиги. Сообщается также об интересе к форварду со стороны клубов Первой лиги.Контракт Тимура Мелекесцева с "Текстильщиком" рассчитан до 30 июня этого года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 300 тыс. евро.

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Текстильщик