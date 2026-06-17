Агент Чавеса прокомментировал возможный уход полузащитника "Динамо"

- Луис Чавес переходит в "Америку"? Это неправда. У него контракт с "Динамо".
Если и есть какой-то интерес, то им нужно сначала поговорить с нынешним клубом Луиса. В этой новости нет ни доли правды, - приводит слова агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что полузащитник московского "Динамо" Луис Чавес перейдет в мексиканскую "Америку" после завершения чемпионата мира.
Напомним, что Чавес выступает за бело-голубых с лета 2023 года, всего он провел за столичный клуб во всех турнирах 64 матча и записал на свой счет семь забитых мячей и четыре голевые передачи, его контракт с клубом рассчитан до июня 2027 года.