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Гусев ответил, связывались ли с ним из ЦСКА и "Урала"

Экс-тренер "Динамо" Ролан Гусев прокомментировал слухи о его возможном назначении в ЦСКА или "Урал".
Фото: ФК "Динамо"
По словам Гусева, он слышал, что был кандидатом в ЦСКА, но с ним никто не связывался.

- Я слышал, что мою фамилию обсуждали, что я был кандидатом, но со мной никто из руководства не связывался.

- Были разговоры и про "Урал". Поступало ли предложение?

- Никакой конкретики не было. Обычный звонок, разговор, - цитирует Гусева "Матч ТВ".

Ролан Гусев был главным тренером московского "Динамо" с декабря 2025 года по май текущего года - он занимал этот пост после ухода Валерия Карпина, работавшего в клубе с июня прошлого года. По итогам сезона-2025/26 бело-голубые заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару".

По окончании сезона столичный клуб объявил об уходе Гусева и его тренерского штаба - новым наставником бело-голубых стал немецкий тренер Сандро Шварц. Сообщалось, что интерес к Гусеву проявлял ЦСКА, который позже объявил о назначении Дмитрия Игдисамова, и екатеринбургский "Урал", назначивший в июне Сергея Юрана.

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