Гусев ответил, связывались ли с ним из ЦСКА и "Урала"

- Я слышал, что мою фамилию обсуждали, что я был кандидатом, но со мной никто из руководства не связывался.
- Были разговоры и про "Урал". Поступало ли предложение?
- Никакой конкретики не было. Обычный звонок, разговор, - цитирует Гусева "Матч ТВ".
Ролан Гусев был главным тренером московского "Динамо" с декабря 2025 года по май текущего года - он занимал этот пост после ухода Валерия Карпина, работавшего в клубе с июня прошлого года. По итогам сезона-2025/26 бело-голубые заняли седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а также дошли до финала Пути РПЛ Кубка России, где уступили "Краснодару".
По окончании сезона столичный клуб объявил об уходе Гусева и его тренерского штаба - новым наставником бело-голубых стал немецкий тренер Сандро Шварц. Сообщалось, что интерес к Гусеву проявлял ЦСКА, который позже объявил о назначении Дмитрия Игдисамова, и екатеринбургский "Урал", назначивший в июне Сергея Юрана.